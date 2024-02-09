Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В новосибирском музее представят гравюры XVIII века с работ Рубенса

Гравюры XVIII века с работ Рубенса представят на выставке в Новосибирске

close
100%
Virginia Mayo/AP

В Новосибирский государственный художественный музей привезли гравюры XVIII века с работ фламандского живописца Питера Пауля Рубенса, выставка начинает работать 9 февраля. Об этом Сиб.фм рассказала директор музея Екатерина Болдырева.

На выставке будут представлены гравюры мастеров из Англии, Голландии, Франции, Фландрии XVI-XVIII веков, взятые из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств. Главным объектом станет картина Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которую нашли в конце XIX века. Помимо этого, посетителям представят произведения искусства из альбома гравюр «Жизнь Марии Медичи», который создали по оригиналам работ художника в начале XVIII века.

В июне 2023 года сообщалось, что считавшуюся 300 лет утерянной картину Рубенса «За Святым Себастьяном ухаживают два ангела» выставили на аукцион Sotheby's более чем за 7,6 млн долларов. Картину нашли 60 лет назад в американском штате Миссури, 15 лет назад ее продали как произведение художника Лорана де ля Хайра (1606-1656).

После предположений, что картину мог написать Рубенс, в Sotheby's сделали рентгеновские снимки и провели архивные исследования, доказавшие его авторство.

Ранее психолог объяснил мотивы экоактивистов, обливших супом Мону Лизу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами