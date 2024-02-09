В новосибирском музее представят гравюры XVIII века с работ Рубенса

В Новосибирский государственный художественный музей привезли гравюры XVIII века с работ фламандского живописца Питера Пауля Рубенса, выставка начинает работать 9 февраля. Об этом Сиб.фм рассказала директор музея Екатерина Болдырева.

На выставке будут представлены гравюры мастеров из Англии, Голландии, Франции, Фландрии XVI-XVIII веков, взятые из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств. Главным объектом станет картина Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которую нашли в конце XIX века. Помимо этого, посетителям представят произведения искусства из альбома гравюр «Жизнь Марии Медичи», который создали по оригиналам работ художника в начале XVIII века.

В июне 2023 года сообщалось, что считавшуюся 300 лет утерянной картину Рубенса «За Святым Себастьяном ухаживают два ангела» выставили на аукцион Sotheby's более чем за 7,6 млн долларов. Картину нашли 60 лет назад в американском штате Миссури, 15 лет назад ее продали как произведение художника Лорана де ля Хайра (1606-1656).

После предположений, что картину мог написать Рубенс, в Sotheby's сделали рентгеновские снимки и провели архивные исследования, доказавшие его авторство.

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