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Сергей Рогожин рассказал, как Пугачева подставила Буланову словами о беременности

Певец Сергей Рогожин: Пугачева из вредности рассказала о беременности Булановой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец и друг Татьяны Булановой Сергей Рожин в документальном фильме канала МУЗ-ТВ «До слез! И после. История Булановой» вспомнил, как Алла Пугачева подставила коллегу. Об этом пишет kp.ru.

«При большом стечении народа Таня спела песню, Пугачева вышла на сцену, и на весь зал она говорит: «А вы знаете, нас-то здесь сейчас стоит не двое, а трое, еще один человечек вот здесь, в животике». И, значит, Таню, это самое [трогает за живот]. Это был для нее очень неловкий и неприятный момент», — рассказал Рогожин.

При этом артист уточнил, что Примадонна сделала это «из вредности». Артистка вспомнила, что в определенный момент выступала на «Рождественских встречах» Пугачевой в период обретения популярности. По словам продюсера Евгения Вольтова, в тот момент Буланова «зашла на территорию» Примадонны, поэтому песню артистки вырезали из финальной версии сборного концерта.

Ранее Буланова вспомнила, как ее назвали речевым инвалидом при поступлении.

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