Найк Борзов выступил на премьере эротической драмы со своим участием

Певец Найк Борзов выступил на светской премьере эротической драмы «Тайное влечение», в которой сыграл отца главной героини Веты. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе фильма.

«Я думаю, что в истории очень много наблюдений. Я сама училась в театральном институте и была погружена полностью в эту среду. Поэтому, я думаю, это такие наблюдения вокруг, в том тесном круге, в котором мы 4 года все вместе варились», — пояснила режиссер Стася Венкова.

Сюжет фильма рассказывает о молодой актрисе по имени Вета, которая живет с родителями в Москве. В рамках фильма она прорабатывает творческую проблему ухода отца из семьи, чтобы лучше перевоплотиться в экранного персонажа. В определенный момент Вета встречает загадочного режиссера Романа, который прибыл по обмену из Польши. Между ними возникают чувства, к тому же новые знакомства могут помочь Вете реализовать собственный спектакль.

Роли в картине исполнили Мария Янычева, Миндаугас Папинигис, Антон Рогачев и Дарья Балабанова, а также заслуженная артистка России Роза Хайруллина, рок-музыканты Найк Борзов и Максим Кучеренко.

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