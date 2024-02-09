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Батрутдинов пообещал быть жестким в новом шоу

Шоумен Батрутдинов стал новым наставником шоу «Лига городов»

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ТНТ

Шоумен Тимур Батрутдинов стал новым наставником во втором сезоне «Лиги городов». Об этом сообщает телеканал ТНТ.

11 февраля в 21:00 на телеканале стартует основной этап нового сезона юмористического проекта «Лига городов», где россияне борются за приз в 10 миллионов рублей, пытаясь рассмешить жюри и аудиторию. 

«Мне надо учиться быть жестким и решительным, в «Холостяке» не получилось, надо исправляться», — анонсировал характер своего судейства новый наставник.

В первом выпуске нового сезона выступит победитель прошлого сезона, «Чемодан» из Гурьевска, новая команда «Агрофак» из Ставрополя и «Северяне» из города Нягань. На сцену вернутся «Пиплы» из Благовещенска и «Ренаты» из Москвы, выступит команда «Это Люда говорит» из Владимира. 

Авторы проекта рассказали, что одна из команд попытается заменить ведущего, а кто-то из участников подсядет к Батрутдинову в кресло.

Накануне Батрутдинов рассказал, что ему не нравилось в творческом тандеме с Харламовым.

Ранее Ирина Ортман вспомнила, что ее ранило сильнее всего на «Фабрике звезд».

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