Никита Кологривый снимется в фильме про попугая Кешу: «Правильные ценности»

Актер Никита Кологривый в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировал начало съемок фильма «Возвращение попугая Кеши».

«Мы стартовали! Семейное доброе кино «Возвращение попугая Кеши». Обожаю такие проекты, в них есть своя атмосфера и энергетика, заложены правильные ценности: семья, любовь, добро, дружба», — написал Кологривый.

Главные роли в комедии сыграют Никита Кологривый, Оксана Акиньшина и два настоящих попугая. Съемки также пройдут в Сочи. Кологривому досталась роль школьного учителя географии из Сочи Митяя, который получает умного говорящего попугая из древнего рода Кши.

Попугай попытается «прокачать» Митяя, которого хочет бросить девушка Лера. Кеша обещает помочь Митяю вернуть Леру, а Митяй — найти и вернуть возлюбленную попугая. Также в картине снялись Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Кореная.

Премьера картины состоится осенью 2024 года.

Ранее стало известно, кто мог сыграть в «Слове пацана» Кащея вместо Кологривого.