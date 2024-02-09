Саратовские депутаты раскритиковали концерт Александра Малинина

Народный артист России, народный артист Украины Александр Малинин дал концерт в Саратове. О том, что местные депутаты раскритиковали концерт, сообщает kp.ru.

За несколько дней до концерта 65-летнего артиста депутаты Саратовской областной думы хотели запретить ему выступать в городе из-за того, что тот якобы выразил недостаточную поддержку СВО. Саратовские активисты заявляли, что певец якобы обещал со сцены поддержать проведение специальной военной операции. Однако свое обещание он не исполнил.

«Я очень люблю Саратов. У меня многое связано с этим городом, много тут друзей. Я счастлив, что концерт состоялся. Посмотрел историю края и был удивлен, сколько тут именитых людей жило...» — сказал он.

Председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов назвал эти слова пустыми и глупыми.

«Знает, что в Европе ему сразу выпишут «черную метку», если он публично поддержит Россию. Гораздо выгоднее тихо зарабатывать здесь деньги и спокойно их тратить во вражеских странах», — сказал Грибов.

Депутат областной думы Саратова Мария Усова обвинила артиста в «сидении на двух стульях».

«Надо быть честным по отношению к людям, перед которыми выступаешь, а не относиться к зрителям как к кормовой базе. В противном случае можно и подавиться», — высказалась она.

Александр Малинин с семьей уже несколько лет живет в Германии.

Накануне Александр Малинин раскритиковал своего сына Никиту в шоу «Фантастика».

Ранее певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.