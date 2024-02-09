Влада Бумагу объявили в розыск российские приставы

Российского блогера Влада Бумагу разыскивают российские приставы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у уехавшего в Дубай видеоблогера четыре неоплаченных штрафа на 3,5 тысячи рублей — за превышение скорости и неоплаченную парковку. У Бумаги также есть долг в размере 278 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой, который он не оплачивает в течение двух месяцев, уточнил источник Life.

Каждый месяц, добавляет издание, Влад Бумага получает около $1 миллиона за создание контента в социальных сетях, годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 миллионов рублей.

В Дубае 27-летний блогер проживает со своей партнершей — блогершей Юлей Годуновой. Пара ждет ребенка.

Влад Бумага вошел в топ-10 крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров в 2023 году. В общей сложности десятка самых популярных блогеров заработала в прошлом году 1,2 миллиарда рублей.

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