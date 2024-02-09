Художника Василия Слонова арестовали за экстремистскую символику

Вылетавшего к Казахстан красноярского художника Василия Слонова задержали в аэропорту и арестовали на 48 часов. Об уголовном деле на Слонова сообщило издание ngs24.ru.

По словам осведомленного источника, уголовное дело на художника возбудили «за экстремистскую символику».

Источник отметил, что у Слонова на страничке в социальной сети «ВКонтакте» была размещена публикация с фотографией неваляшки и «блатной» символикой, за которую его уже штрафовали по административной статье. Публикацию он не удалил, и на художника завели уголовное дело. Только после этого Слонов закрыл свои страницы в социальных сетях.

«Когда возбудили — он удалил все и купил билет Казахстан. В аэропорту его и задержали», — добавил источник.

Официальных комментариев краевой прокуратуры и МВД по поводу задержания Слонова пока нет.

Супруга Василия Слонова также сообщала об обысках у него в мастерской и дома и изъятии электронных устройств. 10 февраля художнику собираются избрать меру пресечения.

В 2013 году посвященная зимним Олимпийским играм в России персональная выставка ироничных плакатов Василия Слонова «Welcome! Sochi 2014» в рамках фестиваля «Белые ночи» просуществовала два дня. После выставки галерист Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) был уволен с должности директора государственного Пермского музея современного искусства PERMM.

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