Вышел новый тизер мультфильма «Головоломка 2»

Новый тизер мультфильма «Головоломка 2» был опубликован культовой мультипликационной студией студия Pixar. Мировая премьера назначена на 14 июня текущего года.

На кадрах перед зрителями предстала главная героиня картины Райли Андерсон, играющая в хоккей.

Продолжение мультипликационного фильма расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон. К ее обычным эмоциям — Радости, Гневу, Печали, Страху, и Брезгливости добавится новая — Тревожность.

Согласно тизеру, героиню ждут эмоциональные потрясения и путь к взрослению.

Режиссером «Головоломки 2» стал Келси Манн, который до этого работал над мультфильмом «Хорошего динозавра». Сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов, она же была автором истории первой части.

Летом прошлого года новый мультфильм Pixar показал худший старт среди лент студии. Картина «Элементарно» собрала всего $44,5 млн за первые выходные в мире.

По сюжету элементали (антропоморфные представители стихий огня, воды, земли и воздуха) живут в соседних городах и с трудом взаимодействуют друг с другом. Огненная Эмбер и состоящий из воды Уэйд случайно знакомятся и хотят быть вместе, но им многое мешает.

Ранее студия Disney уволила режиссера «Базза Лайтера» и «В поисках Дори» Энгуса МакЛэйна.