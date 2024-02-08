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Солисту рок-группы «Пилигрим» запретили выезд из России

Музыканту Андрею Ковалеву запретили выезд из России после суда с блогером

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Константин Чалабов/РИА Новости

Бизнесмену, бывшему депутату Госдумы и лидеру рок-группы «Пилигрим» Андрею Ковалеву запретили выезжать из России после суда с блогером Дмитрием Портнягиным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2022 году Ковалев опубликовал на своем канале ролик, где назвал блогера жуликом, мошенником и аферистом. После этого адвокат Портнягина Михаил Мушаилов подал на Ковалева в суд.

Представитель Портнягина требовал от Ковалева удалить видео и опубликовать ролик с опровержением сказанных ранее слов — музыкант и бизнесмен, согласно иску, должен был лично озвучить решение суда и держать ролик в закрепленных сообщениях на протяжении трех лет.

Суд удовлетворил иск и потребовал выполнить перечисленные условия в течение пяти дней после оглашения решения, однако Ковалев отказался извиняться. В ответ представители Портнягина подали еще один иск и добились запрета на выезд из России для бизнесмена.

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