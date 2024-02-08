«Завидуй молча»: Волочкова ответила Поплавской на предложение посетить нарколога

Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала актрисе Яне Поплавской, которая предложила балерине посетить нарколога, «завидовать молча». Волочкова заявила, что не знает эту «тетю», но пригласила ее на свое шоу.

«Передайте тете, просто я не знаю, кто это такая, передайте ей, пожалуйста, мой пламенный привет. Пригласите ее на мое шоу. Я новое грандиозное шоу создала. Покажите ей фото и видео, и скажите, что, судя по тому, что она говорит, у нее что-то больное, и неправильно с головой ее собственной. И спросите ее, может ли человек, у которого, как она считает, есть вообще какие-то проблемы, выходить и собирать такие залы и показывать такого грандиозного масштаба шоу? Просто, знаете, человеческой зависти нет предела. Этой тете, ей никогда в жизни такого шоу даже не посетить. Не то, чтобы поучаствовать и станцевать 15 сцен из 20 и репетировать по шесть с половиной часов на пуантах. Передайте ей, пусть завидует молча. А я в своей жизни, помимо сцены и балетного зала, имею право делать все, что хочу. И в своем особняке проводить время так, как я хочу», — сказала Волочкова.

7 февраля Яна Поплавская рассказала в эфире RTVI, почему ей было стыдно за Никиту Джигурду, а также упомянула его подругу Анастасию Волочкову.

«Выставляют ее все время в непотребном виде, и никто не думает о том, что человек болен алкоголизмом. Подгоните врача», — сказала актриса.

Похожее заявление Поплавская делала и ранее. В октябре 2023 года Поплавская говорила, что балерине «нужны нарколог и скорая психиатрическая помощь».

Ранее Волочкова «послала» чиновников, отнявших медали у фигуристки Валиевой.