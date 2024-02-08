Настасья Самбурская рассказала о самом странном подарке от фаната

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о самом неожиданном подарке от фаната.

«Пришла в гримерку девушка, дарит мне полиэтиленовый пакет, открываю, а там лежит паленая грязная потрепанная сумка типа от Chanel! Я офигела от такой наглости! Приходит человек и дарит тебе грязную сумку», — возмутилась Самбурская.

По словам артистки, она сразу сказала поклоннице, что сумка фейковая, на что женщина ответила ей, что купила ее за 12 тысяч рублей. В адрес звезды «Универа» посыпалась критика от фанатов, которые осудили ее за пренебрежительное отношение к подарку. Актриса же заметила, что не стала бы дарить своей любимой артистке Монике Беллуччи свою ношеную сумку, если бы у них получилось встретиться.

29 декабря певица Маргарита Суханкина рассказала о странном подарке от «сумасшедшего фаната». Когда исполнительница открыла коробку, то увидела там двух небольших красных птиц с экзотическим названием. Исполнительница не знала, как оставить их у себя дома из-за наличия других питомцев, поэтому отдала птиц своему родственнику, который держал у себя попугаев.

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