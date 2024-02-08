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Светлана Ходченкова объяснила, почему всегда настаивает на пробах: «На одних ли вибрациях»

Актриса Ходченкова заявила, что на пробах пытается найти общий язык с режиссером

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РИА Новости

Актриса Светлана Ходченкова в интервью РБК призналась, что всегда настаивает на пробах, так как это помогает ей найти общий язык с режиссером.

«Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать. Я должна понимать, мы с режиссером контактные оба или у нас ничего не получится, слышим ли мы друг друга, на одних ли мы вибрациях существуем касательно именно этого проекта», — пояснила Ходченкова.

Она отметила, что ей крайне важно услышать мнение режиссера о грядущем проекте, так как у Ходченковой есть свое видение. По словам артистки, когда актер и режиссер читают сценарий, то у каждого в голове рождается свое собственное кино, которое далеко не всегда совпадает.

По словам актрисы, в новом комедийном сериале «Очевидное невероятное» ей было достаточно легко сниматься, так как она уже работала с артистами Максимом Лагашкиным и Артемом Быстровым. К тому же, отметила Ходченкова, на проекте работал ее бывший педагог по актерскому мастерству Павел Любимцев, что сделало съемки еще интереснее.

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