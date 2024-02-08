У госпитализированного с переломами ребер Панкратова-Черного нашли проблемы с печенью

У госпитализированного после перелома ребер актера Александра Панкратова-Черного нашли проблемы с печенью. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По данным Mash, врачи диагностировали у 74-летнего артиста пароксизмальную фибрилляцию предсердий, а также выявили образование диаметром около шести сантиметров и диффузные изменения тканей, которые задели поджелудочную железу и почки.

Артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой. При первичном осмотре врачи обнаружили нарушение сердечного ритма, артиста увезли в больницу в предынфарктном состоянии.

По данным Shot, во время гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

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