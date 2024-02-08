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Дженнифер Энистон забыла Дэвида Швиммера ради рекламы

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер снялись в шуточной рекламе Uber

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Uber Eats/YouTube

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер вместе снялись в ироничной рекламе Uber Eats, доступной на YouTube.

Сюжет рекламного ролика основывался на лозунге: «Чтобы запомнить что-то, надо забыть что-то старое». В ролике показали людей, которые забывали привычные для них вещи в угоду доставке еды. Например, мужчина забыл про татуировки на лице и с ужасом обнаружил, что они не оттираются рукой. Офисные клерки забыли, как сидеть на стуле и носить штаны.

В ролике присутствовали и звезды: Виктория Бэкхем с мужем, например, не могли вспомнить название группы «Spice Girls», а Дженнифер Энистон не узнала своего экранного возлюбленного по сериалу «Друзья». В конце ролика актриса так и не смогла вспомнить коллегу, иронично отметив, что вряд ли забыла бы 10 лет своей жизни ради службы доставки еды.

«Я ненавижу этот город», — закончил ролик Швиммер.

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