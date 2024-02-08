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Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт

Shot: у актера Александра Панкратова-Черного заподозрили инфаркт

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой. При первичном осмотре врачи обнаружили нарушение сердечного ритма, артиста увезли в больницу в предынфарктном состоянии.

24 января стало известно о состоянии госпитализированной с бронхитом актрисы Валентины Талызиной. Врачи оценивают состояние народной артистки РСФСР как стабильное. Кроме того, медики отмечают положительную динамику в лечении 89-летней артистки. Ожидается, что звезду советского кино выпишут через несколько дней. 22 января Telegram-канал Mash, ссылаясь на дочь актрисы Ксению, писал, что актрису госпитализировали в Москве. По данным издания, врачи диагностировали ей бронхопневмонию.

Ранее певец Жуков отсудил у иркутского бара миллион рублей из-за авторских прав.

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