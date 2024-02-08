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Вдова Грачевского о проигрыше в суде: «Очень сильно устала»

Вдова Грачевского Белоцерковская отказалась комментировать проигрыш «Ералашу»

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belotserkovskaia_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская отказалась комментировать проигрыш продюсерскому центру «Ералаш». Об этом сообщает mk.ru.

Белоцерковская призналась, что «очень сильно устала» за последние три года, поэтому у нее нет желания комментировать событие.

Адвокат Белоцерковской сообщил, что вдова режиссера планирует подать в Мосгорсуд апелляцию по первому иску ООО «Ералаш».

«Дождемся текста решения суда, и в зависимости от того, что будет написано, решим обжаловать или нет», — заявил юрист.

В 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром «Ералаш» на сумму 10 млн рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых. При жизни он не успел погасить сумму долга в полном объеме. После того как режиссера не стало в 2021 году, оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Однако вдова и дочь Грачевского не оплачивали его.

В январе продюсерский центр «Ералаш» подал иск к вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской.

8 февраля Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск продюсерского центра «Ералаш» к вдове Бориса Грачевского и его дочери. Суд обязал наследниц режиссера выплатить 1,8 млн рублей за неустойку.

Ранее солист «Руки Вверх!» отсудил у иркутского бара миллион рублей.

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