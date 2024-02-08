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Сыгравший Воланда Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Актер Басилашвили: новый фильм «Мастер и Маргарита» не имеет отношения к Булгакову

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», заявил в беседе с изданием «Абзац», что не смотрел и не будет смотреть новую экранизацию романа.

Басилашвили считает, что новый фильм не имеет ничего общего с одноименным романом писателя Михаила Булгакова.

«Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову», — заявил артист.

В феврале сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», актер Александр Галибин признался, что посмотрел картину режиссера Михаила Локшина от начала и до конца, но остался к ней холоден. Более того, актер пожалел, что посмотрел фильм.

Галибин не отрицает, что лента сделана талантливо. Однако ничего нового из нее звезда не вынес, заявил он. Актер назвал новую экранизацию «калькой американского блокбастера» на тему произведения «Мастер и Маргарита».

Ранее жена Петросяна похвалила немецкого актера за роль Воланда в «Мастере и Маргарите».

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