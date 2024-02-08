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Ольга Орлова вспомнила, как ходила голой в немецкую баню

Певица Орлова рассказала, что ей было некомфортно ходить голой в бане Германии

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что однажды ходила голой в общую баню в Германии.

Орлова назвала ситуацию «ужасно некомфортной». По ее мнению, это «зрелище не для слабонервных». Артистка уточнила, что посетила такую баню в первый и последний раз.

«Поверьте, там нет моделей с подиума, там бабки и дедки, и хочется сбежать немедленно», — рассказала телеведущая.

15 января Telegram-канал Mash сообщил, что рэпер Vacio и его защита утверждают, что Ольга Орлова намеренно выискивала компромат на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». По словам артиста, именно Орлова могла снять и выложить в сеть видео, на котором с его гениталий стянули носок.

Защита Vacio также утверждает, что Орлова спрятала лицо под никабом, не попадала на фото и видео и смогла избежать ответственности.

«Газете.Ru» Орлова заявила, что не только не снимала кадры с носком, стянутым с гениталий артиста, но и не видела их. По словам певицы, Vacio также преувеличивает образ, в котором Орлова появилась на мероприятии.

Ранее Ольга Орлова рассказала о ковиде во время беременности.

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