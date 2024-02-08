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В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk

Рэпер Feduk отменил концерт в Тюмени

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Feduk

Рэпер Feduk (Федор Инсаров) сообщил во «Вконтакте» об отмене концерта в Тюмени.

«Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе «Байконур»», — заявил артист.

Концерт в Тюмени должен был пройти 23 февраля. Зрители могут вернуть билеты по месту приобретения. Артист пообещал выступить в городе позже.

Федор Инсаров начал свою карьеру в 2010 году. В 2013-м он выпустил дебютный альбом «Сезон пожарче». В том же году он записал главный трек для фильма Антона Борматова «Околофутбола». Артист стал наиболее известен в 2017 году после выхода песни «Розовое вино», записанной совместно с рэпером Элджеем.

В 2021-м Инсаров женился на блогерше Александре Новиковой в подмосковной Барвихе. Артист опубликовал совместное фото с возлюбленной, на котором видно кольцо на безымянном пальце Новиковой, и подписал кадр: «Семья».

В марте 2022 года Новикова родила дочь. Девочку назвали Ниной. В своем блоге жена рэпера рассказывает, как воспитывает малышку. Девушка призналась, что пользуется услугами нянь.

Ранее концерт Кристины Орбакайте отменен во Владивостоке.

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