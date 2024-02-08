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Россияне назвали своих самых любимых киногероев

Гарри Поттер обошел Шерлока Холмса в рейтинге любимых киногероев россиян

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Warner Bros. Pictures

Гарри Поттер из одноименной франшизы Джоан Роулинг стал самым популярным киногероем среди россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали в KION.

В опросе участвовала 1 тысяча человек. Среди респондентов в возрасте от 18 до лет 30 лидером стал Гарри Поттер, второе место занял Человек-паук, а на третьем расположился Шерлок Холмс. Участники опроса в возрасте от 31 до 45 лет назвали любимым персонажем Терминатора, второе и третье место получили Доктор Хаус и Железный человек соответственно. Среди респондентов старше 45 лет самым популярным ответом оказался Чебурашка, второе место занял Штирлиц, а третье — Шурик из комедий Леонида Гайдая.

Мужчины чаще обращают внимание на смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние героев фильмов, а женщины — на дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность и верность. Среди опрошенных респондентов почти все признались, что имеют привычку пересматривать фильмы и сериалы с любимыми персонажами. Более 50% участников опроса уточнили, что пересматривают любимые фильмы в канун каких-либо праздников.

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