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Мистический лес преградил дорогу к российскому городу

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Okko
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Первые туристы отправились в изолированный российский город Великий Гусляр, известный своими аномалиями и порталами в мультивселенные. Однако дорогу к населенному пункту преградил выросший за считанные минуты лес, сообщают в мэрии.

Застрявшим на подъезде к городу туристам объяснили, что при помощи мистического леса Великий Гусляр борется с загазованностью, и предложили добираться до пункта назначения пешком, минуя диких вепрей и речку без переправы.

Отмечается, что большинство пассажиров автобуса приняли решение развернуться обратно. До города с аномалиями добрались лишь единицы.

Что самые смелые туристы увидели в изолированном городе? Подробности в новом сериале «Очевидное невероятное» с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой!

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