Мистический лес преградил дорогу к российскому городу

Первые туристы отправились в изолированный российский город Великий Гусляр, известный своими аномалиями и порталами в мультивселенные. Однако дорогу к населенному пункту преградил выросший за считанные минуты лес, сообщают в мэрии.

Застрявшим на подъезде к городу туристам объяснили, что при помощи мистического леса Великий Гусляр борется с загазованностью, и предложили добираться до пункта назначения пешком, минуя диких вепрей и речку без переправы.

Отмечается, что большинство пассажиров автобуса приняли решение развернуться обратно. До города с аномалиями добрались лишь единицы.

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