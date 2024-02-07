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Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей

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Pexels

Проект Kinky Party прекратит секс-вечеринки на территории Российской Федерации из-за предостережения властей. Об этом сообщается в Telegram-канале организатора мероприятий.

В публикации отмечается, что представители проекта получили предостережение от государственных органов о том, что вечеринки, связанные с секс-тематикой, проводиться больше не могут.

Подробностей произошедшего не приводится.

До этого в суд Таганского района Москвы 16 января поступил коллективный иск против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, требующий выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor. 

Сумма требуемой компенсации не изменилась с момента отклонения предыдущего иска. Ранее после проведения вечеринки Ивлеева была оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение общественного порядка, а работа клуба Mutabor была приостановлена на 90 дней за нарушение санитарных норм.

Сама вечеринка прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Собчак, были Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

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