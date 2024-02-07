В МИД России сообщили о начале работы по организации «Интервидения»

В России началась работа по организации «Интервидения», МИД России помогает организаторам конкурса налаживать контакты со странами, приглашенными к участию в этом мероприятии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства Александра Алимова.

По его словам, интерес к «Интервидению» действительно значительный. В настоящее время в МИД прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнеров. Алимов отметил, что в министерстве уверены, что конкурс будет иметь «оглушительный успех».

Директор департамента также рассказал, что КНР уже назначила представителя, который будет отвечать за участие Китая в этом мероприятии. Он заявил, российская сторона ждет аналогичных шагов от остальных стран — участников «Интервидения». Как уточнил Алимов, «на данном этапе» интерес к конкурсу проявили только дружественные страны.

18 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что «Интервидение» в России впервые пройдет в 2024 году.

Ранее был назван город проведения российского аналога «Евровидения».