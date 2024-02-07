«Никакого сочувствия»: Драпеко об отмене спектаклей Серебрякова и Раппопорт

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru призналась, что не сочувствует актерам Ксении Раппопорт и Алексею Серебрякову на фоне отмены их спектакля «Эйнштейн и Маргарита».

«Я знаю о высказываниях Раппопорт и Серебрякова, поэтому не испытываю к ним никакого сочувствия после отмены спектаклей. Сомневаюсь, что они финансируют ВСУ, скорее все заработанные деньги они себе оставляют. Наши правоохранительные органы их бы уже проверили множество раз. Это просто их гадостная позиция», — высказалась Драпеко.

При этом политик выразила мнение, что отмена спектаклей этих артистов — самая разумная мера наказания для них, так как изъять имущество или признать иноагентами пока нет оснований.

4 февраля 76.ru сообщил, что постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения». Она должна была пройти в концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум». Сначала спектакль был запланирован на 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, в итоге вовсе сняли с репертуара.

На спектакль пожаловались местные активисты. Их не устроила не сама постановка, а то, что в ней играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Они заявили, что артисты проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине, при этом зарабатывая деньги в России.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) приехал в Австралию и посмеялся над местным музеем.