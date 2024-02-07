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Автор «Слова пацана» рассказал об угрозах после выхода книги о казанских бандитах

Писатель Гараев заявил, что ему грозились переломать ноги из-за «Слова пацана»

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Издательство «Individuum»

Писатель Роберт Гараев, написавший книгу «Слово пацана», рассказал порталу e1, что ему поступали угрозы из-за его работы.

«Были звонки. Один из тех, у кого я брал интервью, поменял свою позицию и обещал мне переломать ноги, если что. Я как-то немножечко опешил, с одной стороны. С другой — подумал, что все-таки он человек разумный и делать этого не будет. Хотя я удивился, что была такая угроза», — вспомнил Гараев.

При этом писатель уточнил, что во время работы над проектом вел себя как исследователь и держал дистанцию с представителями криминального мира. Тем не менее Гараев был готов к угрозам и закладывал такие риски еще на стадии подготовки проекта.

Недавно режиссер Жора Крыжовников объяснил свое решение переснять финальную серию «Слова пацана». Крыжовников выделил тот факт, что персонажи второго плана — Турбо (Слава Копейкин) и Зима (Лев Зулькарнаев) — крайне полюбились зрителям. Он также уточнил, что ему не приходило никаких «приказов свыше», Крыжовников решил переснять финал, так как был убежден, что может сделать шоу еще лучше.

Ранее Александр Олешко рассказал, как относится к продолжению «Папиных дочек».

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