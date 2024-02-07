Ольга Ломоносова призналась, что сожалеет о роли в сериале «Не родись красивой»

Актриса Ольга Ломоносова на YouTube-шоу «Откройте, Давид» призналась, что жалеет о своей роли в ситкоме «Не родись красивой».

«Сериал «Не родись красивой» сделал меня популярной, его смотрело несметное количество людей. Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Сериал — попса. Я отдаю себе об этом отчет. Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым», — высказалась Ломоносова.

Артистка призналась, что ей тяжело попасть на кастинги в кино, так как режиссеры видят в ней героиню из популярного ситкома. Тем не менее Ломоносова похвасталась, что сыграла значительное количество крупных театральных ролей. Однако звезда посетовала, что ее все равно не воспринимают как серьезную драматическую актрису, поэтому вряд ли позовут играть «в какой-то крупный театр, например в МХТ.

Ранее Александр Олешко рассказал, как относится к продолжению «Папиных дочек».