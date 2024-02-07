Мэр Владивостока призвал отменить концерты Арбениной и Орбакайте

Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной. Об этом пишет РИА Новости.

«Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке», — заявили в муниципальном центре управления (МЦУ).

По данным СМИ, мэр города призвал отменить концерты после обращения активистов из организации «Культурный фронт России», которые попросили не допустить выступления указанных артисток «в городе воинской славы Владивостоке». Отмечается, что окончательное решение об отмене выступлений Арбениной и Орбакайте должны принять сами организаторы. Концерты певиц во Владивостоке запланированы на 27 февраля и 19 марта соответственно.

24 января в МЦУ рассказали, что администрации Владивостока поступили два официальных обращения через интернет-приемную по вопросу отмены концерта. Организаторам рекомендовали согласовать выступление с министерством юстиции и они выполнили их.

Ранее в Благовещенске и Хабаровске отменили концерты Кристины Орбакайте.