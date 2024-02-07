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Звезда «Склифосовского» заявил о подъеме российского кино после ухода западных фильмов

Актер Дмитрий Ульянов заявил, что рад уходу из России ужасных западных картин

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Дмитрий Ульянов в беседе со «СтарХитом» заявил, что рад уходу из России «ужасных» западных фильмов.

«Определенный подъем, конечно, я чувствую. Поспособствовал как раз уход всех этих ужасных западных картин, хотя и не могу сказать, что мы с ними сильно конкурировали. Надо восполнять медиапространство, заполнять его. Но сейчас снимается не так много картин — не больше, чем, допустим, до 2013 года», — высказался Ульянов.

Артист также признался, что с недавних пор вовсе перестал смотреть кино. По словам Ульянова, ему тяжело смотреть даже театральные постановки с места зрителей, так как он в любом случае оценивает игру актеров с точки зрения профессионала. Звезда «Склифосовского» считает, что это то же самое, как смотреть на выступление своих однокурсников. Вместе с этим Ульянов уточнил, что у него есть немало коллег, которые по-прежнему любят смотреть кино и театральные постановки.

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