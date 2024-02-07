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Соседов заявил о готовности заменить Киркорова в шоу «Маска»

Критик Сергей Соседов заявил, что не против заменить Киркорова в шоу «Маска»

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с News.ru, что был бы не против заменить Филиппа Киркорова в членах жюри шоу «Маска».

Соседов назвал «Маску» ярким, интересным и необычным проектов. Критик отметил, что на российском телевидении раньше не было ничего подобного этому шоу. Также он высоко оценил костюмы, созданные в программе.

«И сами маски, которые создаются для программы, просто потрясающие», — поделился телеведущий.

Соседов считает, что единственная проблема программы — это то, что ее слишком часто показывают.

«Маска» — ведь праздник, это не должно быть чем-то обыденным, вечным, иначе зрителям шоу просто наскучит», — уточнил Соседов.

5 февраля телеканал НТВ перенес премьеру пятого сезона шоу «Маска». Проект должен выйти 18 февраля вместо 11-го. Причина этого решения неизвестна.

В комментариях к посту о переносе во «ВКонтакте» пользователи предположили, что изменения могут быть связаны со сменой состава жюри «Маски» после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой. Известно, что в жюри предыдущих «Масок» входил Филипп Киркоров, принимавший участие в вечеринке Ивлеевой.

Ранее Валуев назвал издевательством видео с извинением Киркорова.

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