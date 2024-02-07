Умерла актриса из сериала «Мухтар. Новый след»

Актриса Елена Сафронова умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщили представители Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича на официальном сайте.

Причина смерти неизвестна. Прощание с Сафроновой пройдет 8 февраля в фойе театра. Коллектив выразил искренние соболезнования родным и близким артистки. Они назвали актрису «ведущим мастером сцены, замечательным человеком и профессионалом своего дела».

«За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене», — заявили представители театра.

Елена Сафронова появилась на свет в 1952 году в Киеве. После школы она поступила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Актриса служила в театрах в Дрогобыче, Севастополе, Калининграде. С 1981 года она работала в Бобруйске.

Сафронова дебютировала в кино в 2011 году. Она принимала участия в проектах «Семейный детектив», «Охота на гауляйтера», «Мухтар. Новый след».

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