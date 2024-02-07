Жена Петросяна похвалила немецкого актера за роль Воланда в «Мастере и Маргарите»

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвалила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) немецкого актера Аугуста Диля за роль Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты».

«Немецкий актер, впервые сыгравший в русском фильме, уверена, заимел полчища поклонниц по всей стране. Здесь харизма и непохожесть сложились в огненный коктейль на радость женской аудитории», — заявила супруга комика.

Брухунова добавила, что не хочет обсуждать морально-этические качества режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, а также актеров и других сопричастных к картине. Жена юмориста похвалила фильм с художественной точки зрения, однако сделала пару замечаний. К примеру, ей не понравилось, что свите Воланда уделено мало экранного времени.

«И зря. Персонажи получились весьма недурными. Бесовщина так и осталась в области вымысла. Ершалаимские главы не раскрыты от слова совсем, все сцены оттуда впроброс. В экранизации Москва явно не 30-х годов, а скорее город будущего, который был спланирован еще в СССР, но так и не обрел физической формы. Столица показала тревожно-мрачной с нотками постапокалипсиса, но в духе советского конструктивизма», — рассказала жена артиста.

Брухунова также считает, что режиссер «незаслуженно» обошел бал Сатаны. По ее мнению, не показали «всю феерию разнузданной бесовщины».

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