В Иваново отменили концерт Елены Ваенги

Концерт певицы Елены Ваенги отменили в Иваново за несколько минут до начала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной отмены мероприятия стала сломанная аппаратура. По данным издания, техника перегорела прямо перед публикой, а все следующие выступления в других городах находятся под угрозой отмены.

Как отмечает Telegram-канал, билеты на данный концерт были почти распроданы — на мероприятие пришло около 1300 человек. Выступление перенесли на 30 мая.

15 декабря Telegram-канала Mash сообщил, что Елена Ваенга потеряла сознание во время своего выступления в Театре на Малой Бронной. По информации канала, там она играла одну из ролей в спектакле «Слава. Молодость». Врачи на месте оказали ей первую помощь. При этом Telegram-канал Baza сообщил, что Ваенга не играла в спектакле, а была в театре в качестве зрителя.

Позже художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что певице Елене Ваенге стало плохо во время игры в его спектакле. Он назвал «чушью» подобные слухи.

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