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Умер 27-летний актер «Электротеатра»

Актер электротеатра «Станиславский» Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет

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Кирилл Турутин/Youtube

Актера Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщили представители «Электротеатра Станиславский» на официальном сайте.

Причина смерти неизвестна. Турутин скончался 18 января.

Кирилл Турутин окончил актерский курс мастера Вениамина Фильштинского в 2020 году, а затем — Мастерскую Индивидуальной Режиссуры МИР-6 Бориса Юхананова. В «Электротеатре» он играл в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки».

«(Турутин) участвовал в концертах театра и стал близким человеком для всего нашего коллектива. Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — заявили в театре.

Турутин дебютировал в кино в 2021 году в сериале «Вертинский». Он также снялся в проектах «Седьмая симфония» и «Детдомовка».

6 февраля стало известно, что актер Александр Симонец скончался в возрасте 61 года. Он известен по ролям в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь». В театре актер полюбился зрителям по комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке «Ханума».

Ранее умер актер из «Универа» и «Склифосовского».

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