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Муж Людмилы Гурченко подарил Эвелине Бледанс костюм актрисы

Телеведущая Эвелина Бледанс сообщила, что муж Гурченко подарил ей костюм актрисы

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bledans/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс сообщила в беседе с изданием «7Дней», что вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин подарил ей костюм артистки.

Бледанс сыграла Раису Захаровну в спектакле «Любовь и голуби» — героиню, роль которой в одноименном фильме Владимира Меньшова исполнила Людмила Гурченко. В честь этого, по словам звезды, Сенин вручил ей костюм «на удачу».

Бледанс назвала Гурченко «невероятной» женщиной, которая всегда ее вдохновляла. После окончания спектаклей артистка планирует поставить манекен с костюмом в своем загородном доме.

«Мне трижды предлагали роль в разных постановках этой пьесы. Но дважды не сложилось из-за моего графика. И когда мне вновь поступило предложение сыграть Раису Захаровну в спектакле «Любовь и голуби» звезды, наконец, сошлись, чему я безмерно рада! У нас с Людмилой Марковной очень много схожего в судьбе», — поделилась телеведущая.

Бледанс отметила, что была лично знакома с Гурченко. Она рассказала, что встретилась с артисткой в купе поезда. Там они полночи пили чай и разговаривали.

«Я впитывала буквально каждое ее слово! До сих пор помню нашу беседу, как будто это было совсем недавно», — отметила актриса.

Ранее Эвелина Бледанс оправдалась за поцелуй сына в губы.

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