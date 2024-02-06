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Солист «Руки Вверх!» возглавил «Новую Фабрику звезд»

Певец Сергей Жуков стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд».

Жуков признался, что поначалу не хотел участвовать в шоу. Он заявил, что ненавидит «Фабрику звезд». Артист объяснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов. Группу, по словам певца, перестали брать на радио и приглашать на корпоративы. Из-за этого музыкант в то время задумывался о том, чтобы покинуть шоу-бизнес.

По вышеперечисленным причинам Жуков не хотел иметь дело с «Фабрикой звезд». Однако его переубедила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участниками, я задумался. И понял, что смогу действительно многому научить, подсказать, вдохновить и открыть немало настоящих талантов и будущих звезд нашей страны. Это шанс закрыть свой гештальт перед «Фабрикой», — поделился исполнитель.

Сергей Жуков отметил, что кастинг в «Новую Фабрику звезд» пройти 11 февраля в Москве.

Ранее невестка Виктора Дробыша вспомнила, как плюнула Дмитрию Колдуну в лицо на «Фабрике звезд».

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