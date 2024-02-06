Режиссер Юрий Грымов объяснил скандал вокруг фильма «Мастер и Маргарита»

Режиссер Юрий Грымов признался в беседе с kp.ru, что считает скандал вокруг фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» пиар-компанией.

По словам Грымова, любое упоминание картины придает ей большей популярности.

«Пиар для фильма очень важен, потому что кино — скоротечный товар, он быстро портится. Если не соберет деньги за первый уикенд, то все закончится», — заявил режиссер.

По мнению Грымова, популярность картины связана с мастерством писателя Михаила Булгакова, по роману которого снято произведение.

После выхода «Мастера и Маргариты» фильм получил как положительные, так и отрицательные отзывы. К примеру, публицист Егор Холмогоров обвинил картину в пропаганде «сатанизма и терроризма».

1 февраля актер Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», высмеял критиков картины. Артист опубликовал кадр из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», где персонаж Филипп Преображенский о чем-то задумался. Он подписал снимок вопросом, откуда взялось столько знатоков писателя, и сделал отсылку на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее «Мастер и Маргарита» поставил рекорд российского проката.