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Звезда «Ликвидации» ответила Артуру Смольянинову* и Людмиле Улицкой

Актриса Агуреева назвала поведение критикующих РФ артистов глупостью

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Полина Агуреева прокомментировала слова и поступки покинувших РФ и критикующих страну артистов. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Звезда «Ликвидации» назвала поведение актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), писателей Михаила Веллера и Людмилы Улицкой глупостью.

«Можно привести слова из Лескова: «Я думаю, это просто измена». А я думаю, еще проще, — глупость. Второй вариант, мне кажется, вернее», — сказала она.

Актриса и режиссер также призвала не перегибать с поиском врагов в стране.

«Оголтелость я не люблю с обеих сторон — ни с патриотической, ни с либеральной. Потому что оголтелость и фанатизм — это всегда признак не ума для меня», — заключила она.

Накануне заслуженная артистка России, депутат Государственной думы Елена Драпеко высказалась об уехавшей в Испанию актрисе и юмористке Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее рэпер Killer Mike объяснил свой арест на «Грэмми».

*  признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов
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