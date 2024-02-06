Алексей Панин* рассказал о пробах в голливудский фильм

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о своей жизни в США. О планах на карьеру в Голливуде поговорил с автором шоу «ПопКон» Романом Качановым.

По словам Панина, он живет в Лос-Анджелесе и не нуждается в деньгах, поскольку ему «помогают добрые люди».

«Меня в Америке неплохо кормят. Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки», — рассказал актер.

46-лентий Панин признался, что у него уже появился агент и были первые пробы в голливудский фильм.

«При том, так получилось, что звали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне — кастинг я успешно пропустил, потому что уехал в Питтсбург с друзьями и детьми. А потом вернулся и были пробы на английском языке», — поделился он.

Панин уточнил, что попадает под требования голливудских продюсеров, потому что у него его государственные награды и он был экспертом на кинофестивалях. В театре, добавил актер, он пока работать не может, потому что у него нет соответствующего разрешения.

В декабре стало известно, что Панин подрабатывает ведущим в игре «Мафия» в одном из дорогих ресторанов США.

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