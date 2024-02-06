Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Алексей Панин* рассказал о пробах в голливудский фильм

Актер Алексей Панин заявил, что не нуждается в деньгах в США

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о своей жизни в США. О планах на карьеру в Голливуде поговорил с автором шоу «ПопКон» Романом Качановым.

По словам Панина, он живет в Лос-Анджелесе и не нуждается в деньгах, поскольку ему «помогают добрые люди».

«Меня в Америке неплохо кормят. Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки», — рассказал актер.

46-лентий Панин признался, что у него уже появился агент и были первые пробы в голливудский фильм.

«При том, так получилось, что звали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне — кастинг я успешно пропустил, потому что уехал в Питтсбург с друзьями и детьми. А потом вернулся и были пробы на английском языке», — поделился он.

Панин уточнил, что попадает под требования голливудских продюсеров, потому что у него его государственные награды и он был экспертом на кинофестивалях. В театре, добавил актер, он пока работать не может, потому что у него нет соответствующего разрешения.

В декабре стало известно, что Панин подрабатывает ведущим в игре «Мафия» в одном из дорогих ресторанов США.

Ранее «Мастер и Маргарита» поставил рекорд российского проката.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами