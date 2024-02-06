Кушанашвили предупредил устроившую скандал на ТВ Кудрявцеву о судьбе Милявской

Ведущий Отар Кушанашвили осудил свою коллегу, 52-летнюю Леру Кудрявцеву, за то, что на одном из телешоу она выплеснула стакан воды в лицо матери, бросившей своего новорожденного сына в общественном туалете. О поступке звезды он высказался в своем шоу «Каково?».

Кушанашвили предупредил устроившую скандал в эфире Кудрявцеву о судьбе 60-летней Лолиты Милявской, которая после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой страдает от отмены концертов и общественного осуждения. По мнению журналиста, уважение россиян к Кудрявцевой пошатнулось.

«Она думала, что уважение к ней миллионов трудящихся Страны Советов непреклонно, как небесная твердь, но нет. Люди помнят, руководствуются классической идиомой: «От любви до ненависти один шаг», — сказал он.

Как и Милявская, уверен он, Кудрявцева поняла, что переборщила. Он предположил, что звезда могла дождаться окончания передачи и уже после съемок высказать свои претензии героине шоу.

«Ну зачем? Какое физиологическое удовольствие ты получила от этого? Какое моральное удовлетворение? Для чего это делать? Ну выскажи, вплоть до плевка в лицо», — сказал Кушанашвили, напомнив, что сын простил мать.

28 января Лера Кудрявцева объяснила, почему вылила на женщину стакан воды на шоу Андрея Малахова.

Ранее шоумен Вячеслав Макаров, ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Шоу Аватар» на НТВ, рассказал о сложностях работы с цифровыми аватарами.