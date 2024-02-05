Агент Кологривого прокомментировала его конфликт с Гордоном

Агент актера Никиты Кологривого Алла прокомментировала конфликт артиста с телеведущим Александром Гордоном на телешоу «Закрытый показ». Ее цитирует «Woman.ru».

По словам Аллы, эфир, о котором идет речь, сняли еще три месяца назад.

«Почему вдруг сейчас СМИ решили все это растиражировать — большой вопрос. С чего-то решили вспомнить ситуацию и сделать из этого новость. Это было давно, уже все забыли. А теперь снова обсуждают, и Гордону плохо, как будто вчера», — говорит она.

Накануне кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что скандал Никиты Кологривого с Александром Гордоном не скажется на карьере актера.

«Возможно, из-за возраста или по неопытности Кологривый специально ведет себя так эпатажно, но это не лучший вариант. У Александра Гордона колоссальный опыт работы, ему приходилось сталкиваться и работать с куда более эпатажными, харизматичными личностями, людьми гораздо большего масштаба. Там, где Кологривый учился, Гордон уже преподавал», — отметил Шнейдеров.

«Какой ты хороший, блин, смелый такой», — с такими словами уходил звезда «Слова пацана» со съемочной площадки, обращаясь к Гордону.

Так он отреагировал на просьбу Гордона прокомментировать свои съемки в триллере «Подельники» в двух словах.

Ранее сообщалось, что ведущему Александру Гордону вызвали «скорую» в студии Первого канала.