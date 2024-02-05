Премьеру новой «Маски» перенесли на фоне скандала с Киркоровым

Премьеру пятого сезона шоу «Маска» перенесли на неделю. Об этом сообщил канал НТВ на странице проекта «ВКонтакте».

«Маска» должна была выйти в эфир 11 февраля, теперь дата выхода нового сезона — 18 февраля.

Причины переноса не уточнили.

В комментариях пользователи предположили, что перенос может быть связан с изменениями в составе жюри «Маски» после скандала с «голой вечеринкой» блогерши Насти Ивлеевой. Известно, что в жюри предыдущих «Масок» входил Филипп Киркоров, принимавший участие в вечеринке Ивлеевой.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек — кроме Киркорова, его посетили Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Певец и композитор Юрий Лоза накануне предположил, что участникам вечеринки Ивлеевой «поможет время».

Ранее бокс-офис «Мастера и Маргариты» приблизился к миллиарду рублей.