Драму о летчицах «Воздух» посмотрели в кино миллион зрителей

Военную драму «Воздух» Алексея Германа-младшего посмотрели в кино более миллиона зрителей в России. Об этом сообщила «Газете.ru» пресс-служба Первого канала.

Картина Алексея Германа-младшего «Воздух» вошла в топ-5 по кассовым сборам в январе 2024 года.

Картина рассказывает о судьбе девушек-летчиц, защищавших блокадный Ленинград. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина. В России военную драму о мужественных женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, показали 16 января в кинотеатре «Октябрь».



Накануне Безруков заявил, что ему эмоционально тяжело было играть в военной драме «Воздух».

«Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек. Есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он командир летного полка, а посылать в бой еще не обученных — это очень тяжело. Сердце у него болит», — рассказал о своем герое народный артист России.

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