Судзиловская и Акопян стали заслуженными артистами России

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская стала заслуженной артисткой России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ президента.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Дзебань-Судзиловской Олесе Ильиничне — артисту, члену общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ», — говорится в указе.

Звание заслуженного артиста России также получил иллюзионист, телеведущий и актер Амаяк Акопян.

Актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский, в свою очередь, награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».

В декабре певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ в Москве.

Новость о присвоении звания Пенкин узнал во время гастролей в Вологде. Пенкин отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом.

Ранее в Калуге актриса повредила челюсть во время спектакля.