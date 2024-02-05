Джейкоб Элорди напал на радиопродюсера за шутку о «Солтберне»

Звезда сериала «Эйфория» и фильма «Солтберн» Джейкоб Элорди стал подозреваемым в нападении на австралийского радиопродюсера Джошуа Фокса. Об этом сообщает Variety.

Фокс, автор популярного радиошоу «The Kyle & Jackie O Show», встретил в Элорди в отеле, снял на камеру и попросил у него воду из ванны для одной из ведущих шоу. Так он пошутил о пикантной сцене из фильма «Солтберн», в которой Элорди купается в ванне.

Актер попросил выключить камеру и удалить видеозапись, но Фокс отказался.

«Я отказался, поскольку чувствовал себя некомфортно, и сейчас это мое единственное доказательство. А после Джейкоб напал на меня, прижал к стене, его руки оказались на моем горле», — вспоминает Фокс.

Известно, что по факту инцидента начато полицейское расследование.

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