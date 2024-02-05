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В Калуге актриса повредила челюсть во время спектакля

В Калуге актриса Стебунова упала со сцены в театре и повредила челюсть

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Evgeniy_Serkin/Telegram/stebkris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Стебунова повредила челюсть, упав со сцены в Калужском областном драматическом театре во время спектакля «Недоросль». Об этом сообщается в Telegram-канале местного медиаменеджера Евгения Серкина.

По данным Серкина, пострадавшую сразу же доставили в областную больницу.

«Упала с лестницы, кто знает — винтовая внизу в трюм. Много всяких ушибов. Я плохо помню сам момент. Травматический артрит челюсти, могло быть и хуже», — рассказала Стебунова, показав фотографии из травмпункта.

В театре отменили показ спектакля «Бобок», в котором актриса играет одну из главных ролей.

Директор драмтеатра Александр Кривовичев в беседе с автором канала назвал травму актрисы обыкновенной ссадиной.

«Она побежала по железной лестнице и наступила на свое собственное платье. Она опаздывала на свой выход. Актриса, которая не знает, что платье нужно поднимать, когда бежишь», — отметил он.

В январе пресс-служба Большого театра в Москве уточнила сообщения о падении на рабочего декорации.

Ранее в Перми отменили спектакль по сюжету Улицкой, признавшейся в спонсировании Украины.

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