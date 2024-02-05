«Натурально мемифицирован»: Николас Кейдж об отношении к мемам о самом себе

Актер Николас Кейдж в интервью «Канобу» признался, что был крайне удивлен, когда увидел количество мемов о самом себе.

«Как-то проснулся в 2009 году и совершил глупость — прогуглил, что обо мне пишут. Наткнулся на мэшап _Nick Cage losing his shit_ — сборник самых драматичных и пиковых моментов моих персонажей без какой-либо оглядки на нарратив, приведший их к этому кризисному состоянию. Я был натурально мемифицирован», — пошутил Кейдж.

По словам артиста, увиденное пробудило в нем смешанные чувства: актер не знал, как реагировать на шутки, или как их остановить. Кейдж также подчеркнул, что со временем количество мемов с ним значительно увеличилось при том, что он не знал, как на это повлиять.

Актер признался, что с возрастом у него появилось желание сыграть побольше «личных ролей». Кейдж хочет преобразиться в таких персонажей, в которых он мог бы вложить частичку пережитых лично им эмоций.

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