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Валентина Талызина рассказала, как отпраздновала свой день рождения в больнице

Актриса Валентина Талызина назвала удачным свой день рождения в больнице

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина на шоу «Звезды сошлись» рассказала, как провела свой крайний день рождения в больнице.

«День рождения удался. Первый день была в больнице. Я подошла к врачу и спросила: «Можно ко мне придет внучка с мальчиком и дочка?» Внучка пришла, а дочка заболела. В больнице все организовали потрясающе, просто гениально. Чисто, только недавно сделали ремонт. Я в восторге», — отметила Талызина.

По словам артистки, в знаменательный день ей позвонили многие коллеги, которые не только хотели поздравить Талызину, но и справлялись о ее здоровье. О пожилой актрисе хорошо заботился персонал больницы, ей удалось познакомиться со многими медицинскими сотрудниками, а один медбрат и вовсе получил билет на ее выступление.

22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

За день до этого в театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы». Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Артистка планирует снова выйти на сцену в конце февраля.

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