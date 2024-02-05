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«Сюжет можно продолжить»: звезда «Слова пацана» о втором сезоне проекта

Актер Рузиль Минекаев заявил, что второй сезон может испортить «Слово пацана»

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Актер Рузиль Минекаев, который сыграл Марата в сериале «Слово пацана», в интервью Надежде Стрелец заявил, что второй сезон может испортить впечатление от проекта.

«Я не знаю, будет ли второй сезон. Но надеюсь, что нет. Сюжет можно продолжить, но боюсь, что второй сезон может испортить впечатление от первого», — уточнил Минекаев.

Недавно режиссер Жора Крыжовников объяснил свое решение переснять финальную серию «Слова пацана». Крыжовников выделил тот факт, что персонажи второго плана — Турбо (Слава Копейкин) и Зима (Лев Зулькарнаев) — крайне полюбились зрителям. Он также уточнил, что ему не приходило никаких «приказов свыше», Крыжовников решил переснять финал, так как был убежден, что может сделать шоу еще лучше.

Крыжовников признавался в интервью, что он и его команда задумывали три сезона сериала «Слово пацана». Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат.

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