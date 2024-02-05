Власти Калужской области нашли площадку для «Нашествия—2025»

Фестиваль «Нашествие» в Калужской области, перенесенный на 2025 год «в целях обеспечения безопасности», не планируют проводить в другом регионе. Об этом «Газете.Ru» заявили в правительстве Калужской области. Там отметили, что власти уже нашли площадку для проведения мероприятия в следующем году и сейчас согласовывают ее с организаторами.

«В целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона проведение фестиваля «Нашествие» в Калужской области в 2024 году, к сожалению, не планируется. Коллеги из минкульта находятся в постоянном контакте с организаторами и планируют, чтобы этот фестиваль проводился в Калужской области. В настоящее время мы подобрали площадку для проведения фестиваля в 2025 году и согласовываем ее с организаторами», — сказали там.

5 февраля организаторы сообщили о том, что рок-фестиваль «Нашествие» переносится на 2025 год. Поясняется, что эта мера была вызвана необходимостью обеспечения необходимого уровня безопасности гостей, артистов и персонала, что невозможно сделать в текущих условиях.

Место и даты проведения фестиваля в 2024 году не анонсировались. В 2023 году предполагалось, что мероприятие состоится с 26 по 28 июля в Калужской области, однако губернатор Владислав Шапша объявил о его переносе. Глава региона объяснил отмену фестиваля тем, что «сейчас для «Нашествия» не то время».

Фестиваль не проводится уже в пятый раз. В 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса, и с тех пор по тем или иным причинам он каждый год переносится.

Ранее сообщалось, что ради фестиваля в Екатеринбурге хотят затопить главную площадь города.